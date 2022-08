C’est bien connu, la France est le berceau de la mode que ce soit au niveau vestimentaire ou au niveau des éléments d’habillement qui les accompagnent. Parmi les éléments de mode tendance, vous pouvez considérer les chaussures, les ceintures, les sacs, les bijoux, les montres, mais spécialement les lunettes de soleil en bois. Les lunettes de soleil sont devenues des accessoires incontournables en hiver comme en été. De ce fait, pourquoi porter des lunettes de soleil en bois est-il important ? Quels sont les éléments essentiels à savoir avant de choisir une paire de lunettes de soleil en bois ?

Les lunettes de soleil en bois : ce qu’il faut savoir

Mis à part la peau du visage, les yeux doivent également bénéficier de protection contre certaines agressions extérieures, notamment une agression solaire. Généralement, la destination première d’une paire de lunettes consiste à rectifier ou à soigner un problème de vue. Actuellement, les lunettes sont revisitées et sont devenues un accessoire de mode à part entière. De plus, avec la tendance actuelle, les lunettes de soleil en bois participent à embellir et à rendre authentique une tenue vestimentaire toute simple. Néanmoins, quelques points sont à connaître sur les lunettes de soleil en bois, spécialement leurs avantages :

Pièce contribuant au respect de l’écosystème ;

Protéger les yeux des rayons solaires ;

Ornement de mode imparable.

Pièce contribuant au respect de l’écosystème

Le bois est un élément biodégradable et recyclable : ce qui fait de lui le matériau écologique idéal, vu la dégradation de l’environnement actuel. Chacun le sait, la plupart des montures des lunettes de soleil sont généralement en plastique. Contrairement au bois, le matériau en plastique n’est pas biodégradable et est nocif pour l’écosystème. Par ailleurs, l’exploitation des bois contribue à la protection durable de l’environnement.

Protéger les yeux des rayons solaires

Comme toutes les lunettes de soleil, celles en bois vous offrent également une protection maximale contre les rayons solaires. Pour savoir si votre lunette de soleil en bois vous offre une protection importante contre les UV, les branches de vos montures doivent porter les signes UV 400 ou CE. En général, les montures fabriquées par des marques professionnelles déposent cette inscription sur les branches des lunettes de soleil. Sachez que les verres correcteurs peuvent aussi être traités pour posséder la qualité de protection contre les agressions solaires (UV).

Ornement de mode imparable

Avec la tendance mode actuelle, ajouter des lunettes de soleil en bois à votre tenue vous attribue un look parfait. Que vous soyez une femme ou un homme, le design des lunettes de soleil en bois est recherché, notamment sur le style. Avec les divers modèles de lunettes de soleil, vous pouvez adopter un style de monture différent à chaque fois, tout en restant à la mode.

De plus, les lunettes de soleil en bois sont plus robustes face aux montures en plastique. Une paire de lunettes en plastique, en plus de ne pas être écologique, se casse facilement. Un atout à mentionner également, à savoir pourquoi opter pour une paire de lunettes de soleil en bois, est la souplesse du matériau. Puisque le bois est bien travaillé, votre visage ne se crispe pas pendant les heures où vous portez votre paire de lunettes.

Homme ou femme, devenez original en associant des lunettes de soleil en bois à votre tenue du moment.

Les lunettes de soleil en bois : critères de sélection

Pour bien choisir votre lunette de soleil en bois, vous devez prendre en considération quelques indices importants. Vous devez donc tenir compte :

Du matériau ;

Du design selon la forme de votre visage et la tendance actuelle ;

Du prix.

En ce qui concerne la sélection du matériau, le choix se fait en fonction de votre besoin, mais surtout, il doit convenir aux tenues vestimentaires que vous avez choisi de porter si vous voulez rester élégant. Ce dilemme consiste entre autres à bien choisir la couleur de votre paire de lunettes : claire pour le bambou ou le bouleau, marron pour le noyer, noir intense pour l’ébène et autres matériaux.

Pour ce qui est de la forme de la monture, vous avez le choix entre divers modèles et qui épouse parfaitement la forme de votre visage :

Rectangulaire ;

Rond ;

Ovale ;

Demi-rond ;

Papillon.

À titre d’exemple, si vous avez un visage rond, optez pour des lunettes de soleil avec une monture rectangulaire. Pour un visage carré, choisissez une paire de lunettes de soleil à monture ovale. Vous pouvez tout aussi bien demander l’avis d’un professionnel. Cependant, vous êtes le seul maître de votre choix en ce qui concerne votre paire de lunettes.

Ainsi, pour ne pas être à la traîne de la tendance actuelle, adoptez les lunettes de soleil en bois. D’ailleurs, elles sont disponibles dans les magasins physiques, mais également sur les magasins de vente en ligne.